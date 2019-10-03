Киев, , 21:16 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал проведение митингов противников того, что Киев подписал «формулу Штайнмайера» на переговорах Контактной группы в Минске. Для этого глава Украины выпустил специальное видеообращение, которое транслировал телеканал «112 Украина».

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что на заседании Контактной группы в Минске представитель Украины Леонид Кучма подписал «формулу Штайнмайера» — компромиссный порядок имплементации Минских соглашений в части введения в действие особого статуса Донбасса в составе Украины.

Однако ряд политических сил на Украине, оппозиционных Зеленскому, использовали это подписание как предлог для политической активности и провели массовые мероприятия в Киеве, обвиняя Зеленского в том, что он якобы капитулирует в Донбассе.

В своем видеообращении Зеленский заявил, что он уважает конституционное право каждого гражданина Украины на протест и не видит в митингах чего-то незаконного. При этом Зеленский подчеркнул, что он не сдаст интересы Украины.

«Я слышу вас, и, поверьте, я никогда не сдам Украину. В то же время я очень прошу всех взвешенно и спокойно подойти к ситуации и не поддаваться на манипуляции и провокации некоторых лиц», — сказал Зеленский.