Лондон, , 20:58 — REGNUM Действующий председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер счел вчера, 2 октября, что предложение Лондона создать временную особо регулируемую зону на острове Ирландия содержит «позитивные подвижки», сообщает испанское издание ABC. Тем не менее глава Еврокомиссии предупредил, что видит в новом плане Брексита «проблемные точки», над которыми нужно будет поработать в ближайшие дни.

Соответствующее официальное заявление появилось после телефонного разговора Юнкера с британским премьер-министром Борисом Джонсоном. Накануне правительство Соединенного Королевства предоставило Брюсселю текст своего плана. Указав на «позитивные подвижки», зафиксированные документом, председатель Еврокомиссии поделился своими сомнениями насчет таких аспектов, как «хрупкое равновесие» в Ирландии, которое защищает мирное соглашение Страстной пятницы, и таможенные нормативы.

«Теперь Европейская комиссия проведет объективную оценку правового документа, руководствуясь нашими уже известными критериями», — в итоге сообщил Юнкер Джонсону.