Мадрид, , 20:57 — REGNUM Более 120 муниципалитетов в Каталонии (13% от общего количества) назвали одну из своих улиц или площадей в честь референдума о независимости 1 октября 2017 года, сообщает испанское издание El Pais. Такое беспрецедентное решение было принято в попытке воздать должное событию, объявленному вне закона Конституционным судом Испании.

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Институт картографии и географии Каталонии (ICGC), подчиняющийся региональному правительству и заведующий реестром городских карт, пока не привел официальные данные об общем числе мест, в которых появились публичные пространства, посвященные 1 октября. Однако Микель Парелла, отвечающий в ICGC за топонимику, уверяет, что сведения, приведенные в блоге Cronovies, отличаются большой точностью. В блоге указано, что в честь 1 октября уже названы или скоро будут названы 104 улицы.

По словам Пареллы, последний раз такие масштабные изменения в каталонских наименованиях имели место в ходе т.н. «переходного периода» после смерти Франко. «С 80-х годов были только точечные изменения или присвоение названий новым городским локациям. Возможно, перемена, связанная с 1 октября, — самая заметная в уличных топонимах со времен переходного периода», — отметил специалист.