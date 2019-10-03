Киев, , 20:55 — REGNUM «Федерализм» и «автономия» — это два табуированных слова для правящего класса на Украине, как при нынешнем президенте Владимире Зеленском, так и при его предшественнике Петре Порошенко», — пишет испанское издание El Pais. Годами после распада СССР киевские власти демонстрировали представителям Запада (прежде всего немцам) свое сопротивление при попытке убедить их в преимуществе федеративного устройства для такой страны, состоящей из столь непохожих областей, как Украина.

Киев. Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Это сопротивление превратилось во враждебное отношение в 2014 году, когда автономная республика Крым была «аннексирована Россией», по выражению El Pais, а Украина вдобавок потеряла контроль над частью Донецкой и Луганской областей — территорией в 17 тысяч кв. километров на востоке страны, на которой с тех пор хозяйничают «сепаратисты», получающие поддержку от своих русских соседей.

Враждебность к федеративному устройству базируется прежде всего на страхе, считает испанское издание, поэтому настойчивые призывы России к превращению Украины в федерацию воспринимаются как попытка подорвать «хрупкое национальное единство». Это ощущение тревоги и уязвимости лежит в основе беспокойства и гиперчувствительности Киева, когда речь — специально или нет — заходит о других призраках сепаратизма, таких как проблема венгров в Закарпатье, добавляет СМИ.