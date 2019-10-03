Мадрид, , 20:54 — REGNUM Исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес снова посвятил значительную часть своего предвыборного митинга в Валенсии каталонскому кризису, сообщает сегодня, 3 октября, испанское издание La Vanguardia, рассказывая о событиях вчерашнего вечера. Санчес подчеркнул, что движение за независимость Каталонии должно признать «свой провал, свое крушение».

«Это неприемлемо, что лидеры сторонников независимости не осуждают любого типа насилие однозначным и решительным образом. Только в этом случае им можно было бы доверять», — добавил действующий лидер страны, кандидат от Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) на близящихся выборах 10 ноября, выступая перед 800 активистами. Он отметил, что сепаратисты продолжают на что-то надеяться только потому, что в стане их противников нет единства.

В связи с этим Санчес попросил оппозиционную ему «Народную партию» (PP) и партию «Граждане» поддержать правительство («как делали мы, когда PP была у власти») и соблюдение конституции. И.о. премьер-министра признал, что его партию нередко обвиняли в лавировании в каталонском вопросе — «за отстаивание закона и диалога с первой минуты», — но заключил: «Я говорю вам: этот каталонский кризис мы преодолеем».