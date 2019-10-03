Лондон, , 20:53 — REGNUM «Пришло время Борису Джонсону платить по счетам, — пишет сегодня, 3 октября, испанское издание El Mundo. — Премьер-министр, который, по словам его собственной сестры, может начать подвергаться давлению со стороны спонсоров своей избирательной кампании, инвестировавших в Брексит без соглашения, теперь отрабатывает сумму в более чем 264 тысячи евро, полученную всего за две недели от сторонников его лидерства в Консервативной партии».

Brexit Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В ходе предвыборной кампании, фаворитами которой были Джонсон и Джереми Хант, были собраны сотни тысяч евро благодаря пожертвованиям крупных предпринимателей. Однако никто не получил столько денег, сколько действующий премьер-министр. Эти вклады, сделанные на основе его обещаний касательно будущего страны, могли по достижении желанного поста связать победителя по рукам и ногам, вынуждая претворять в жизнь заявления вроде «Брексит 31 октября любой ценой» и игнорировать доклады, указывающие на катастрофические последствия такого решения.

«Вам не кажется, что тот факт, что премьер-министр сеет страх перед отсутствием соглашения, которое будет выгодно его друзьям и спонсорам, можно рассматривать как конфликт интересов с любой точки зрения, противоречащий всяким служебным принципам?» — поинтересовался недавно в Палате общин теневой канцлер лейбористов Джон Макдоннелл. Британская оппозиция, уже обеспокоенная сложившейся ситуацией, попросила начать расследовать ее как можно скорее.