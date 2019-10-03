Вашингтон, , 20:42 — REGNUM Пентагон намерен компенсировать временные задержки по оказанию военной помощи Украине, сообщил 3 октября журналистам официальный представитель военного ведомства США Джонатан Хоффман.

По его словам, министерство обороны рассчитывает, что все выделенные Конгрессом финансовые средства удастся получить и потратить в положенный срок.

Хоффман подчеркнул, что глава Пентагона знает об этих задержках и планирует потратить выделенные деньги до конца финансового года.

При этом он заверил, что «национальная безопасность США от этого не пострадала».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заморозил финансирование военной помощи Украине до тех пор, пока страны Европы не возьмут на себя часть расходов.

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