Манама, , 20:41 — REGNUM Власти Бахрейна призвали своих граждан воздержаться от поездок в Ирак из-за проблем с безопасностью, 3 октября передает агентство Reuters.

Министерство иностранных дел также призывает всех граждан Бахрейна в Ираке немедленно покинуть страну в качестве меры предосторожности.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября в Ираке начались массовые протесты и беспорядки, которые уже 2 октября охватили весь юг страны.

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