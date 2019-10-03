Сочи, Краснодарский край, , 20:11 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что благодаря трудолюбию и терпению российского народа Россия смогла избежать в 90-е годы XX века гражданской войны и не оказалась не периферии международных отношений. Об этом глава государства сказал на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин напомнил, что почти 20 лет назад, накануне наступления 2000 года он выпустил статью под название «Россия на рубеже тысячелетия.

«Сделанный в ней анализ тогда, анализ состояния мира, перспектив развития, как мне кажется, в целом соответствовал реальности. Россия действительно пережила в 90-е годы двадцатого века один из самых трудных периодов в своей истории», — сказал российский лидер.

Он отметил, что не только с острейшими экономическими и социальными кризисами столкнулась тогда Россия, наша страна тогда подверглась прямой агрессии международного терроризма.

Россия в конце 90-х годов XX века подошла к очень опасной черте, за которой могло произойти самое худшее для любого народа, нации или страны — развал и распад государства, пояснил Путин.

Эта угроза явственно висла в воздухе и граждане её чувствовали. Совершенно реален был сценарий крупномасштабной гражданской войны в России, утраты государственного единства и суверенитета.

Президент считает, что избежать этого удалось только благодаря патриотизму, мужеству, редкому терпению и трудолюбию русского народа и других народов России.

Напомним, что в августе 1999 года Владимир Путин стал председателем правительства России. В конце 1999 года Путин стал исполняющим обязанности президента России. В 2000 году Путин выиграл выборы президента России.