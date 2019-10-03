Бишкек, , 20:08 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поздравил федерального канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франк-Вальтера Штайнмайера с национальным праздником ФРГ — Днем германского единства. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Киргизстанский лидер пригласил Штайнмайера и Меркель посетить Киргизию с официальным визитом и пожелал им дальнейших успехов, а народу Германии благополучия и развития.

«Я очень рад нашим встречам и итогам наших переговоров в Берлине. Глубоко убежден, что достигнутые соглашения будут служить на благо будущего двух народов», — подчеркнул Жээнбеков.

Справка ИА REGNUM: День германского единства — государственный праздник в Германии, посвященный объединению Германской Демократической Республики и Федеративной Республики Германия, произошедшего 3 октября 1990 года.

День германского единства является единственным государственным праздником Германии, установленном на федеральном уровне.