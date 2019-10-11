Упрощение процедуры получения российского гражданства вызывает двоякие чувства. О том, почему такое упрощение может повернуться к нашим соотечественникам и темной, и светлой стороной, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Паспорт гражданина Российской Федерации Пресс-служба ГУ МВД России

Москва, , 08:11 — REGNUM Самое важное предлагаемое новшество — позволить претендентам на гражданство РФ не терять уже имеющегося у них гражданства, одного или нескольких. По мнению ряда экспертов, это повысит «привлекательность российского паспорта» — примерно как хитрый маркетинговый ход повышает привлекательность товара на прилавке. Иными словами, страна будет привлекать тем, что в неё проще перебраться.

Упрощение процедуры стоило провести еще 20 лет назад, что дало бы стране возможность не потерять действительно заинтересованных граждан, наших соотечественников по разрушенному СССР, и не заставлять бы проходить через полосу препятствий тех, кто все же вернулся. Что же до всех прочих, если у страны происхождения претендента на наше гражданство нет с РФ договора о двойном гражданстве — конечно, от гражданства той страны нужно отказаться. И логика союза со страной — как логика брака: никакого многоженства.

Ведь есть и другая сторона у этой медали: нельзя делать российское гражданство товаром, как в странах, о которых ходят анекдоты в духе «только сегодня: закажи один паспорт, получи второй в подарок!». И решать это, конечно, должны не бюрократы в кабинетах, а народ — на референдуме.

Читайте статью Михаила Демурина «Гражданство России: это кто мы есть, а не как легко к нам приехать».