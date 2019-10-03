Москва, , 20:13 — REGNUM Больше всего на Украине боятся настоящей демократии, поскольку в этом случае весь мир увидит, что население Донбасса желает независимости. Об этом заявил писатель Захар Прилепин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«В чём самая большая проблема Украины? Украина боится реальной демократии. Если реально будут проведены выборы на территориях, на которых они не проведут зачистку, то всему миру будет показано, что Донбасс хочет независимости. Он выберет своих людей, полевых командиров, местных людей, которые причастны к этому конфликту, которые станут легитимными управленцами своего региона», — заявил Прилепин.

И после этого весь мир поймёт, что Украина врёт про российское вторжение и иностранное вмешательство. Поэтому киевская власть хочет сделать зачистку и убрать всё население с Донбасса и завезя «своих людей-галичан», отметил писатель.

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