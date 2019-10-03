Владикавказ, , 20:06 — REGNUM В Северной Осетии ушел в отставку руководитель управления ГИБДД по республике Айвар Хуадонов. Он попрощался с коллективом 2 октября. По информации портала «15-й регион», глава ведомства покинул пост в связи с выходом на пенсию.

Обязанности руководителя госавтоинспекции Северной Осетии временно возложены на заместителя начальника управления — подполковника Александра Удолика.

Отмечается, что в должности главы управления ГИБДД Айвар Хуадонов проработал два года — с августа 2017 года.