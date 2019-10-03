Москва, , 19:53 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился обеспечить временное размещение Государственной думы России в здании Дома союзов в Москве. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано сегодня, 3 октября, на официальном интернет-портале правовой информации.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Управлению делами президента поручено обеспечить временное размещение Госдумы в Доме союзов, который расположен рядом с основным здание Госдумы на Охотном Ряду. Подразделениям Федеральной службы охраны, Федеральной службы безопасности и МЧС поручено также обеспечить деятельность нижней палаты Федерального собрания на новом месте.

Временный переезд Госдумы связан с проведением ремонтных работ в здании на Охотном Ряду. Здание бывшего Госплана СССР, в котором сейчас заседает Госдума, было построено в 1935 году. Сейчас в фундаменте здания были найдены пустоты. Кроме того, депутаты давно жаловались на плохую вентиляцию в зале заседаний, а после сильных дождей в столице зал заседаний залило водой.