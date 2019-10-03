Москва, , 19:52 — REGNUM Позиция главы отдела по работе с депутатскими объединениями Московского отделения «Единой России» Эрнеста Макаренко о запрете концертов некоторых рэперов является личной позицией и не имеет никакого отношения к позиции «Единой России». Об этом заявил спикер Московской городской Думы Алексей Шапошников.

По его словам, к сожалению, не все понимают, что «хайп» — это не всегда хорошо.

«Необдуманная публикация сотрудника партии в соцсети — это его личная позиция, не имеющая ничего общего с позицией партии. Глупо публиковать о популярной культуре что-то, что может бросить тень на всю партию, зная, что «Единая Россия» наоборот только поддерживает современную молодежную культуру, исполнителей и творческие коллективы», — сказал спикер Московской городской Думы.

«Мы за любую конструктивную самореализацию молодежи. У нас в стране много субкультур, много творческих направлений, у каждого из них есть своя аудитория, и мы уважаем их интересы и права. Подобные заявления от человека, связанного с нашей партией — полная безответственность. Сила нашей страны в том числе в культурном многообразии, и «Единая Россия» всегда будет ее поддерживать», — отметил Алексей Шапошников.

Напомним, сегодня глава отдела по работе с депутатскими объединениями московского отделения партии «Единая Россия» Эрнест Макаренко заявил, что необходимо добиваться запрета концертов некоторых рэперов, в том числе Noize MC и Face.