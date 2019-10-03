3 октября 2019 | Время чтения 4 мин

CМИ России и Японии с энтузиазмом сообщают о долгожданном событии – начале в текущем месяце экспериментов с совместной хозяйственной деятельностью на южных Курильских островах, на которые не прекращает претендовать официальный Токио, неправомерно, несмотря на протесты Москвы, закрашивая на картах и даже в рекламных материалах предстоящей Токийской Олимпиады эти российские территории в цвет своей страны.

Анатолий Кошкин, , 19:37 — REGNUM CМИ России и Японии с энтузиазмом сообщают о долгожданном событии — начале в текущем месяце экспериментов с совместной хозяйственной деятельностью на южных Курильских островах, на которые не прекращает претендовать официальный Токио, неправомерно, несмотря на протесты Москвы, закрашивая на картах и даже в рекламных материалах предстоящей Токийской Олимпиады эти российские территории в цвет своей страны.

Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению российской стороны и лично президента РФ Владимира Путина подобная совместная деятельность может ослабить вызванную японскими претензиями напряженность в отношениях, послужить углублению доверия между жителями двух стран. Как известно, именно президент Путин во время официального визита в Японию в декабре 2016 года убедил «друга Синдзо» согласиться с такой совместной деятельностью.

Правда, не обошлось без недоразумений. Если сообщивший о достигнутом согласии помощник президента по международным вопросам Юрий Ушаков заверил корреспондентов российских СМИ в том, что совместная деятельность будет развиваться на основе соблюдения гражданами Японии российского законодательства, то премьер-министр Абэ говорил на брифингах для японских журналистов о намерении создать для такой деятельности некую «специальную юридическую систему», которая учитывала бы несогласие японского правительства признавать острова российскими. Хотя представители руководства МИД РФ неоднократно опровергали такое понимание договоренностей, Токио не отказывается от своих намерений.

Для начала договорились об осуществлении в октябре пилотного тура японских туристов на юг Курильских островов. Премьер Абэ высказал уверенность в успешности проведения поездок японцев на «северные территории».

Как подтверждает информационное агентство Японии «Киодо цусин», первый тур японских туристов на южную часть Курил должен пройти 11−16 октября, в нем примут участие около 50 человек. В программу входит посещение православных храмов, музеев острова Кунашир, а также поездка на горячие источники и осмотр белых скал на острове Итуруп. А Ростуризм отметил, что после пилотного тура в 2020 году планируется запустить регулярные туристические маршруты для японцев на Курильские острова. Программа должна способствовать развитию въездного туризма в Россию и позволить внесению вклада в выполнение задачи доведения взаимного турпотока между Японией и Россией до 400 тысяч человек к 2023 году.

Однако до сих пор остается не ясным, какие категории японских граждан будут посещать Курилы и на каких условиях. На днях Токио заявил, что «хочет от Москвы большего понимания по вопросу безвизовых поездок на Курилы». Об этом в интервью «Киодо цусин» заявил министр по делам Окинавы и «северных территорий» (Курильских островов!?) Это Сэйити.

«Это очень серьезная проблема. (Позиция российской стороны) так просто не изменится, поэтому необходимо добиться углубления понимания», — отметил Это, отвечая на вопрос, что он думает о позиции РФ, которая настаивает на строгом соблюдении российского законодательства японскими гражданами, посещающими острова в рамках безвизовых обменов. По словам японского министра, он хотел бы добиться того, чтобы такие поездки проходили «как можно более гладко, принимая во внимание тот факт, что бывшие жители островов уже находятся в очень преклонном возрасте».

Тут не все ясно, а именно, есть ли связь безвизовых поездок на Курилы живших на них до перехода островов по итогам Второй мировой войны под контроль СССР японцев, с проектируемыми пилотными турами всех желающих посещать острова с туристическими целями граждан Японии. Ибо если речь идет о безвизовом посещении южных Курил их бывших жителей, то тут российское правительство, руководствуясь соображениями гуманности, делает все возможное для удобства таких посещений пожилыми людьми из соседней страны.

А вот на каких юридических условиях будут высаживаться на острова обычные японские туристы, пока не совсем понятно. Если все граждане Японии начнут ездить на Курилы без виз, то можно будет говорить о согласии российских властей выделить острова как территории с ограниченным суверенитетом России. Пользуясь случаем, хотелось бы получить соответствующие разъяснения от российских компетентных органов. Ибо даже граждане России должны оформлять разрешение на посещение этих пограничных территорий нашей страны.

Другое дело, если Токио пойдет на введение между странами безвизового режима, как это сделало c 2014 года правительство Республики Корея. Тогда все визовые сложности отпадут. Но, насколько известно, японское правительство пока не готово положительно ответить на такое предложение правительства России.

И еще. Как уже доводилось отмечать, не исключено, что у определенных сил Японии возникнет соблазн использовать массовые поездки японцев на Курилы для организации своего рода «ностальгического» туризма, призванного активизировать затухающее среди японского населения, особенно молодежи, «движение за возвращение северных территорий».

Написав это, автор вовсе не хотел бы привнести «ложку дегтя в бочку меда» начинающегося нового российско-японского сотрудничества. Тем более что сам всю свою сознательную жизнь стремился способствовать развитию такого взаимодействия двух соседних народов. Жизнь покажет, окажутся ли пилотные туристические проекты на Курилах перспективными или их ждет неудача. На то они и пилотные…

Токио