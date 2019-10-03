Рига, , 19:33 — REGNUM Компания Rosemont Seneca, связанная с Хантером Байденом, сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена, получала деньги от добывающей нефть и газ на Украине Burisma Holding» через АО PrivatBank, Латвия. Об этом пишет портал LSM.

Латвия Иван Шилов © ИА REGNUM

Издание The Hill сообщает, что с весны 2014 года по осень 2015 года Rosemont Seneca получала от Burisma Holdings более 166 000 долларов США ежемесячно. В распечатке счета нью-йоркского Morgan Stanley видно, что деньги переводились через латвийский PrivatBank.

Хантер Байден занимал пост члена правления Burisma Holdings в то время, когда его отец, Джо Байден был вице-президентом в администрации Барака Обамы и курировал отношения Вашингтона с Киевом. Байден-сын пришёл в Burisma Holdings через пару месяцев после окончания Майдана 2014 года, в апреле месяце, и проработал там до начала 2019 года.

Адвокат Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани недавно в твиттере утверждал, что Burisma Holdings отмыла 3 млн долларов США, перечисляя деньги с Украины через Латвию на Кипр и в США.

Украинские следователи считают, что если компания Rosemont Seneca, с которой связан Хантер Байден, получила 3,4 млн долларов США, то ещё один член правления Burisma Holdings, бывший президент Польши Александр Квасневский по той же схеме получил миллион евро.

Представитель латвийского регулятора — Комиссии по делам финансовых рынков и капитала (FKTK) — Даце Янсоне воздержалась от конкретных комментариев, но напомнила, что в сентябре этого года банк был оштрафован на 1 млн евро за нарушения требований нормативных актов по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В 2015 году PrivatBank был оштрафован на 2 016 830 евро, а правление полностью ушло в отставку, в 2017-м ему был выписан штраф на 35 575 евро.