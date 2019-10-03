Киев, , 19:33 — REGNUM Акции против подписания документов в формате «формулы Штайнмайера» используют политики, желающие вернуться к власти и избежать уголовной ответственности, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении, опубликованном 3 октября.

Владимир Зеленский President.gov.ua

Напомним, митинги и акции протеста против согласования мер по урегулированию конфликта в Донбассе прошли в ряде городов Украины.

Зеленский призвал не поддаваться на провокации в ходе этих акций протеста, отметив, что эти митинги могут использовать «отдельные политики».

«Я уважаю конституционное право каждого гражданина Украины на протест. Я слышу вас, и, поверьте, я никогда не сдам Украину. В то же время я очень прошу всех взвешенно и спокойно подойти к ситуации и не поддаваться на манипуляции и провокации некоторых лиц», — заявил Зеленский в своём видеообращении.

Президент Украины обвинил этих «отдельных политиков» в желании «вернуться к грабежу, не стать жертвами политического преследования и избежать уголовной ответственности», используя эти акции и митинги.

Как сообщало ИА REGNUM, после смены политической верхушки на Украине бывшие высокопоставленные чиновники, включая экс-президента Петра Порошенко, опасаются уголовного преследования, преимущественно по коррупционным делам.

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