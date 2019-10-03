Екатеринбург, , 19:06 — REGNUM

Уральский полпред Николай Цуканов встретился с недавно вступившим в должность начальником свердловского УФСБ Алексеем Зиновьевым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе полпредства.

На встрече руководители обсудили вопросы борьбы с коррупцией и экстремизмом, защиты от террористической угрозы, а также реализации национальных проектов.

Также была обсуждено функционирование совета начальников органов ФСБ России на Урале и вопросы улучшения работы данного объединения.

Напомним, 2 октября 2019 года Алексея Зиновьева представили коллективу свердловского УФСБ. Руководителя назначили на должность в середине сентября 2019 года.

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