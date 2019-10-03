Москва, , 18:40 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение временно разместить Государственную думу России в московском Доме Союзов, который расположен рядом со зданием Государственной думы на Охотном Ряду. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано сегодня, 3 октября, на официальном интернет-портале правовой информации.

Государственная дума временно переезжает в здание Дома Союзов, которое расположено по адресу: Москва, улица Большая Дмитровка, дом 1. Дом Союзов расположен рядом со зданием Госдумы. Обеспечить временное размещение поручено управлению делами президента России.

Дело в том, что в здании Госдумы будет проходить реконструкция. В частности, будет реконструироваться зал заседаний.

В Доме союзов будут проводится пленарные заседания Госдумы, так как там есть два больших зала — Колонный и Октябрьский. В Колонном могут разместится 1264 человека, в Октябрьском — 448 человек.

Известно, что министерство финансов России уже предусмотрело бюджетное финансирование на временное размещение Госдумы в Доме Союзов. На 2019 год выделено 389 млн рублей, на 2021 год — 388 млн рублей. Аренда Колонного зала Дома Союзов стоит от 600 тыс. до миллиона рублей в сутки.

Стоит отметить, что здание Дома Союзов было построено в XVIII веке. Первоначально это была усадьба князя Василия Долгорукова-Крымского, которую выкупило Благородное собрание в 1784 году. Здание было перестроено архитектором Матвеем Казаковым. Здание чудом уцелело во время пожара Москвы в 1812 году.

После революции в этом здании находился Центральный совет московских профессиональных союзов, а затем оно было переименовано в Дом Союзов.