Новости сюжета
«Отставки и назначения»
Военные Нигерии освободили 25 детей из плена «Боко харам»*
*запрещённая в России организация
Абуджа,
3 октября 2019, 18:33 — REGNUM Военные Нигерии освободили 25 детей из плена группировки «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 3 октября передает агентство Reuters.
Согласно заявлению ЮНИСЕФ, в настоящий момент власти ведут работу по воссоединению детей, 23 мальчиков и двух девочек, с их семьями на северо-востоке Нигерии.
Исламистская группировка «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) держит в заложниках тысячи человек, в том числе сотни детей. Террористы используют детей в качестве смертников и тренируют из числа пленников новых бойцов.
Читайте также: Полиция Нигерии освободила узниц «материнской фермы» в Лагосе
История вопроса
Похищения детей — противоправные умышленные действия, направленные на тайный или открытый, либо с помощью обмана, захват несовершеннолетнего ребёнка, перемещение с его места жительства с последующим удержанием против его воли в другом месте. Большей частью совершается из корыстных побуждений и имеет целью получение выкупа от родственников или близких к похищенному лиц, а также принуждение этих лиц к выполнению необходимых для похитителей действий. Кроме того, довольно частым явлением стали похищения детей одним из родителей после развода, которому/которой отказано во встречах с ребёнком.