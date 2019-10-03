* запрещённая в России организация

Абуджа, , 18:33 — REGNUM Военные Нигерии освободили 25 детей из плена группировки «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 3 октября передает агентство Reuters.

Согласно заявлению ЮНИСЕФ, в настоящий момент власти ведут работу по воссоединению детей, 23 мальчиков и двух девочек, с их семьями на северо-востоке Нигерии.

Исламистская группировка «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) держит в заложниках тысячи человек, в том числе сотни детей. Террористы используют детей в качестве смертников и тренируют из числа пленников новых бойцов.

Читайте также: Полиция Нигерии освободила узниц «материнской фермы» в Лагосе