Новосибирск, , 18:32 — REGNUM Законодательное собрание Новосибирской области приняла в первом чтении законопроект «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера на 2020 год», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как указывают в региональном парламенте, предлагаемая к установлению на 2020 год величина прожиточного минимума пенсионера превышает величину, установленную на 2019 год законом Новосибирской области «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Новосибирской области на 2019 год», на 673 рубля.

В такую категорию попали 102 тыс. граждан.

«В бюджете это составляет 2,6 миллиарда рублей. В пропорции с федеральным бюджетом наша ежегодная доплата составит 580 млн рублей», — сказал председатель комитета Заксобрания по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин.

Доплаты начнутся с 1 января 2020 года.

Таким образом, предлагается установить величину прожиточного минимума новосибирского пенсионера на 2020 год в размере 9 487 рублей.