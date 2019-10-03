Москва, , 18:25 — REGNUM В Госдуме увольнение главы Росгидромета Максима Яковенко связали с неспособностью предсказать наводнение на Дальнем Востоке для предотвращения последствий.

«Видимо, дело именно в этом — метеорологи не смогли предсказать разрушительное наводнение на Дальнем Востоке, ну и разного по мелочам накопилось», — рассуждает вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) в Facebook.

Он считает увольнение закономерным.

«Конечно, в условиях, когда большинство министерств и ведомств работают тяп-ляп, сложно что-то ожидать от отдельно взятого Росгидромета, но должен же кто-то быть назначен стрелочником», — отметил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об отставке главы Росгидромета Максима Яковенко.

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