Москва, , 18:19 — REGNUM 2 октября 2019 года в Москве состоялся Учредительный съезд Общероссийского общественного движения «Российское экологическое движение» (РЭД). Новое движение, по словам участника съезда, писателя Евгения Анташкевича, ставит перед собой цели защиты права человека на благоприятную окружающую среду и содействие устойчивому экологически безопасному развитию регионов России.

Рашид Нургалиев Premier.gov.ru

Председателем «Российского экологического движения» единогласно избран Нургалиев Рашид Рашидович.

В своем выступлении Председатель РЭД определил главные цели Движения, среди которых — создание новых стандартов, включая поведение человека по отношению к природе, внедрение экокультуры, экомышления как на повседневном уровне, так и в государственном масштабе.

Недавняя ратификация Россией Парижского соглашения вновь подчеркнула остроту проблем климатических изменений и решающее значение в этом человеческого фактора. Р. Нургалиев заявил также: «Движение призвано объединить усилия отдельных людей, подкрепить их всеми необходимыми ресурсами и организовать взаимодействие между обществом, бизнесом и государством. При этом мы не считаем себя конкурентами уже существующих экологических образований. В деле борьбы за экологическую безопасность не может быть конкурентов, а только союзники».