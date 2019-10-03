Киев, 3 октября 2019, 18:15 — REGNUM Глава украинской национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко потребовал от российского публичного акционерного общества «Газпром» разблокировать возможность получать на границе между Украиной и Россией газ из Туркмении. Об этом Витренко написал на своей странице в социальной сети Facebook.
Витренко пишет, что Украина хотела бы покупать газ из Туркмении, но для этого Газпром должен разблокировать подобные поставки. Кроме того, Киев бы желал покупать газ у независимых российских добытчиков. Он также напомнил, что Украина выступает транзитером топлива для европейских контрагентов Газпрома.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. Нового контракта нет, и стороны пока не пришли к каким-то конкретным договоренностям относительно заключения нового контракта или продления старого.