Киев, , 18:15 — REGNUM Глава украинской национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко потребовал от российского публичного акционерного общества «Газпром» разблокировать возможность получать на границе между Украиной и Россией газ из Туркмении. Об этом Витренко написал на своей странице в социальной сети Facebook.

НАК «Нафтогаз Украины» Gov.ua

Витренко пишет, что Украина хотела бы покупать газ из Туркмении, но для этого Газпром должен разблокировать подобные поставки. Кроме того, Киев бы желал покупать газ у независимых российских добытчиков. Он также напомнил, что Украина выступает транзитером топлива для европейских контрагентов Газпрома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. Нового контракта нет, и стороны пока не пришли к каким-то конкретным договоренностям относительно заключения нового контракта или продления старого.