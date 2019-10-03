Рига, , 18:12 — REGNUM В результате территориальной реформы, продвигаемой министерством среды и регионального развития Латвии и лично министром Юрисом Пуце, количество муниципальных депутатов может сократится с 1614 до 705 (на 56%). Об этом сообщили латвийские медиа — Delfi и Press.lv.

Поправки к закону о выборах в самоуправления и территориальная реформа уменьшает число муниципальных образований в стране со 119 до 36, а количество депутатов — на 909 человек.

Министерство среды и регионального развития Латвии оценило экономию в 1,05 млн евро в год.

Новый закон устанавливает следующие нормы представительства: до 30 000 человек — 15 депутатов, от 30 001 до 60 000 жителей — 19 депутатов, от 60 001 до 100 000 — 23 депутата, от 100 000 и выше — 25 депутатов. Исключением станет Рига, в думе которой по-прежнему останется 60 депутатов.

Против реформы решительно возражают небольшие самоуправления и оппозиционный Союз зелёных и крестьян (СЗК). Депутат Виктор Валайнис (СЗК) на заседании комиссии Сейма по государственному управлению и делам самоуправлений заявил о готовности в знак протеста вывести трактора на улицы городов.