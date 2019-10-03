Батуми, Грузия, , 18:06 — REGNUM НАТО приветствует решение правительства Грузии увеличить бюджет на оборону в 2020 году. Об этом 3 октября заявила заместитель генсекретаря НАТО Роуз Готтемюллер на пресс-конференции в Батуми, состоявшейся после заседания комиссии Грузия — НАТО.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вы сумели модернизировать силы обороны страны, и мы поддерживаем увеличение бюджета на оборону. Также мы приветствуем проведение реформ в других сферах, которые важны для укрепления верховенства закона и которые сближают Грузию с НАТО»

Заместитель генсекретаря отметила, что в Североатлантическом союзе обеспокоены усилением военного присутствия России в Черноморском регионе, в связи с этим альянс укрепляет сотрудничество с Грузией. В ответ премьер-министр Грузии Георгий Гахария подчеркнул, что стремление Грузии стать членом НАТО необходимо для укрепления региональной и глобальной безопасности.

Согласно проекту госбюджета Грузии, расходы на оборону в 2020 году вырастут на 8% по сравнению с предыдущим годом и составит 885 млн лари ($300 млн).

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