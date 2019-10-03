Новосибирск, , 18:00 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области в первом чтении приняли проект закона «О внесении изменений в статьи 1 и 9 закона Новосибирской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Новосибирской области», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Законопроект предусматривает сохранение права «региональных» ветеранов труда на меры социальной поддержки в случае смены ими места жительства в пределах Российской Федерации.

Проект закона является совместной инициативой прокурора региона Якова Хорошева и губернатора Андрея Травникова.

Отметим, что согласно областному закону «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Новосибирской области», ветеранам труда предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере 372,79 руб. Но при выезде из региона на территорию другого субъекта страны выплата прекращается. Авторы инициативы же считают, что сама по себе смена места жительства не может и не должна влиять на степень значимости вклада каждого ветерана труда в развитие страны и региона. Принять законопроект во втором (окончательном) чтении планируется в ноябре 2019 года. Положения закона вступят в силу с 1 января 2020 года.

На финансирование ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Новосибирской области, сменившим место жительства на другой регион, потребуется по предварительным подсчётам до 586 тыс. рублей в год. Эти средства будут предусмотрены в областном бюджете.