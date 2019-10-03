Вашингтон, , 17:55 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что он бы хотел, чтобы власти Украины провели расследование деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Об этом он заявил журналистам сегодня, 3 октября.

Трамп заявил, что Китайская Народная Республика уже якобы начала расследование в отношении Байдена. Теперь было бы неплохо, чтобы Украина начала подобное расследование.

«Я бы сказал президенту Зеленскому, что на вашем месте я бы начал расследование против Байденов», — сказал Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, демократы в конгрессе начали процесс импичмента Трампу, подозревая его в том, что он в личных политических целях добивается от руководства Украины расследования в отношении Хантера Байдена — сына Джо Байдена. Этот Хантер работал в энергетической компании Burisma, которая занималась бизнесом на Украине. Джо Байден, по всей видимости, будет главным соперником Трампа на президентских выборах 2020 года.