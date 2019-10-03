Москва, , 17:52 — REGNUM Законопроект, направленный на ускоренное обеспечение пассажироперевозок по регулярным маршрутам, внесло в Госдуму заксобрание Нижегородской области, передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября.

Предлагается внести изменения, направленные на выдачу свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт соответствующего маршрута без проведения открытого конкурса в случае обращения перевозчика в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ или уполномоченный орган местного самоуправления с заявлением о прекращении действия выданного ему свидетельства.

«Особенно эта проблема актуальна в населенных пунктах, в которых отсутствуют альтернативные маршруты регулярных пассажирских перевозок. В таких случаях невыполнение перевозчиком ни одного рейса в течение трех дней подряд может привести к серьезным негативным социальным последствиям», — отмечают авторы инициативы.

В ходе проведенного анализа правоприменительной практики парламентарии выявили актуальность обозначенной проблемы для 39 субъектов РФ, которые выразили мнение о концептуальной поддержке инициативы и сообщили о 148 фактах таких обращений перевозчиков в уполномоченные органы за период 2017 года — первое полугодие 2019 года.

«Внесение предлагаемых изменений позволит в случаях отказа перевозчика от работы на маршруте регулярных перевозок обеспечить бесперебойное транспортное обслуживание населения до начала осуществления регулярных перевозок в соответствии с новым свидетельством об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, выданным по результатам проведения открытого конкурса», — отмечается в сопроводительных документах к законопроекту.