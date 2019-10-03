Рига, , 17:50 — REGNUM В четверг, 3 октября, представители Сейма Латвии во время экстренного заседания рассмотрели и приняли в первом чтении поправки к закону о «Кадастре недвижимости». Изменения предусматривают «заморозку» кадастровой стоимости недвижимости сроком на год, до начала 2021 года. Об этом сообщает портал LSM.

Несколько лет Государственная Земельная служба (VZD) разрабатывает новую методику оценки недвижимости. Это является основной причиной, почему с 2017 года Сеймом Латвии фактически заморожен пересмотр кадастровой стоимости, которая используется при расчётах налога с недвижимости, а также взимаемой в принудительном порядке после решений суда арендной платы.

Генеральный директор VZD Солвита Звидриня сообщила, что службе ещё требуется время, чтобы подготовиться к введению новой системы. Новую методику оценки кадастровой стоимости планируется ввести и утвердить уже в этом году, но вступит в силу она только в 2021.

Отмечается, что основная цель — внедрить методику оценки недвижимого имущества, которая была бы способна оперативно давать оценку объектов с учётом постоянно меняющейся рыночной ситуации.