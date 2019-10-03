Москва, , 17:44 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев освободил от занимаемой должности главу Росгидромета. Соответствующее распоряжение опубликовано сегодня, 3 октября, на официальном сайте правительства России.

«Освободить Яковенко Максима Евгеньевича от должности руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», — сказано в распоряжении Медведева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре на совещании у президента России Владимира Путина по вопросу о ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке работа Росгидромета была подвергнута критике. После этого отставка Яковенко стала делом времени.

Примечательно, что предшественник Яковенко — Александр Фролов в 2017 году также был вынужден уйти в отставку после критики работы Росгидромета в связи ураганом в Москве в конце мая.