Новосибирск, , 17:42 — REGNUM Заместитель начальника главного управления Министерства внутренних дел РФ по Новосибирской области — начальник главного следственного управления, генерал-майор юстиции Андрей Неупокоев указом президента РФ освобождён от занимаемой должности. Соответствующая информация размещена на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как пишет «Тайга.инфо», его увольнение может быть связано со служебной проверкой в ведомстве — в начале августа СК по Новосибирской области возбудил дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в отношении неустановленных лиц. Предположительно сотрудники одного из отделов полиции исказили данные о 82 уголовных делах.

Отметим, что фамилия Неупокоева до сих пор значится на официальном сайте ГУ МВД РФ по Новосибирской области.