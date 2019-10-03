Киев, 3 октября 2019, 17:40 — REGNUM «Украина потеряет субъектность в результате реализации «формулы Штайнмайера», а «русский мир» дойдет до Львова». Об этом 3 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил украинский историк, политолог Андрей Ницой.
Он призвал президента Украины Владимира Зеленского не реанимировать мёртвый Минск-2, который по «своей сути схож с Переяславской радой».
Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября в Минске участники трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали выполнение Минских соглашений по «формуле Штайнмайера». По словам президента Владимира Зеленского, стороны договорились ускорить обмен пленными, разведение войск и проведение местных выборов в Донбассе по украинскому законодательству. С 1 октября в Киеве проходят акции протеста против подписания «формулы Штайнмайера».