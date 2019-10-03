Киев, , 17:40 — REGNUM «Украина потеряет субъектность в результате реализации «формулы Штайнмайера», а «русский мир» дойдет до Львова». Об этом 3 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил украинский историк, политолог Андрей Ницой.

«Я не вижу стратегии, которая бы привела нас к процессу деоккупации. Или мы полностью потеряем субъектность, унитарность, и начнётся современный геноцид украинской нации на всей территории. Львовяне в Карпатах уже не спрячутся, и к ним дойдет «русский мир» из ОРДЛО, потому что гангрена там», — сказал Ницой.

Он призвал президента Украины Владимира Зеленского не реанимировать мёртвый Минск-2, который по «своей сути схож с Переяславской радой».

«Нужно предложить новый формат. Президент Зеленский не воспользовался этой возможностью. Вместо этого он возродил порошенковский Минск-2 в виде мертвой до позавчерашнего дня «формулы Штайнмайера». Опасность мертвеца Минск-2 такая же, что и от Переяславской рады. Богдан Хмельницкий и часть старшин запустили процесс связей с Московским царством и всё, «коготок застрял, птичка пропала». Мы столетиями кровью отхаркиваем и геноцидом украинцев этот переяславский процесс», — считает Ницой.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября в Минске участники трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали выполнение Минских соглашений по «формуле Штайнмайера». По словам президента Владимира Зеленского, стороны договорились ускорить обмен пленными, разведение войск и проведение местных выборов в Донбассе по украинскому законодательству. С 1 октября в Киеве проходят акции протеста против подписания «формулы Штайнмайера».