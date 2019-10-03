Киев, , 17:34 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский назначает на руководящие должности людей, которым «абсолютно доверяет». Об этом 3 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил экс-заместитель секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины Степан Гавриш, комментируя назначение Алексея Данилова секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

«Это должен быть серьезный партнер для президента, поскольку СНБО — конституционный орган. Сейчас в военное время, которое является для Украины серьезным вызовом, он играет чрезвычайно важную роль в системе национальной безопасности и обороны, которая распространяется на деятельность правительства и местных органов власти… Его решения имеют силу закона… Зеленский ставит только тех людей, которым он абсолютно доверяет», — сказал Гавриш.

По его словам, назначение Данилова связано с тем, что ранее СНБО не имел «внутренней стратегии».

«Это латание дыр, поскольку до этого времени СНБО не имел внутренней стратегии… Все зависит от того, что скажет Данилов с точки зрения дальнейшего видения (задач — ред.) этого органа. Пока Зеленский не принимает решения исходя из рекомендаций этого органа, учитывая, что Данилюк (экс-глава СНБО Александр Данилюк — ред.) не присутствовал на его переговорах с Трампом, не принимал никаких решений во внешней политике. Это послужило одной из причин его отставки. Важно, огласит ли президент Зеленский новую стратегию этого органа? Самое главное — оборона страны и «формула Штайнмайера», — считает Гавриш.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября президент Зеленский подписал указ о назначении Данилова секретарем СНБО. В июле глава украинского государства назначил Данилова заместителем секретаря СНБО. В 31 год Данилов стал мэром Луганска. В 2005 году возглавлял Луганскую облгосадминистрацию. С мая 2006 по ноябрь 2007 года был нардепом от Блока Юлии Тимошенко. Кстати, в том же году он дал интервью уже теперь бывшему нардепу, а тогда журналисту Сергею Лещенко, в котором утверждал, «что Украина будет воевать с Россией».