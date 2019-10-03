Нальчик, , 17:01 — REGNUM В Кабардино-Балкарии отправлено в отставку правительство. Премьер-министр и главы министерств сложили свои полномочия в соответствии с законодательством республики после вступления в должность нового главы республики, говорится в распоряжении правительства.

Напомним, сегодня, 3 октября, парламент Кабардино-Балкарии выбрал нового главу республики на пять лет. Им стал Казбек Коков, до этого исполнявший обязанности руководителя региона с 26 сентября 2018 года.

По закону члены правительства КБР будут продолжать работать до формирования нового состава.

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