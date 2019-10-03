Рига, , 16:55 — REGNUM Экс-мэр Риги Нил Ушаков исключён из правления политического объединения «Центр согласия», однако остался главой партии «Согласия». Об это сообщило официальное латвийское издание «Латвийский вестник».

Кроме этого, из состава правления политического объединения «Центр согласия» выведен создатель социалистической партии Латвии и экс-мэр Риги Алфред Рубикс.

Новый состав правления «Центра согласия» выглядит так: Валерий Агешин, Янис Урбанович и Артурс Рубикс (сын Алфреда Рубикса).

Фракция политического объединения «Согласия», в состав которой фходят 23 депутата, крупнейшая в XIII Сейме. На республиканском уровне это объединение всегда находилось в оппозиции.