Нальчик, , 16:51 — REGNUM Делегация правительства Абхазии прибыла с официальным визитом в Кабардино-Балкарию для участия в торжественной церемонии вступления в должность главы республики. Об этом 3 октября сообщает «Апсныпресс».

В состав делегации вошли вице-премьер министр финансов Джансух Нанба, министр экономики Адгур Ардзинба, руководитель аппарата кабинета министров Давид Сангулия.

3 октября представители делегации в Нальчике возложили цветы к памятнику павшим добровольцам-участникам грузино-абхазской войны 1992−1993 годов.