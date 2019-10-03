Брянск, , 17:27 — REGNUM Бывший глава Брянска Александр Хлиманков стал главным врачом ГАУЗ «Брянская городская больница № 2». Информация об этом появилась на официальном сайте медицинского учреждения, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Татьяна Черных, которая занимала должность главврача больницы до этого, стала заместителем главного врача по организационно-методический работе.

Александр Хлиманков имеет медицинское образование, он начал свою карьеру хирургом. На протяжении 10 лет был главным анестезиологом-реаниматологом Брянска. С марта 2009 года руководил второй горбольницей, откуда по результатам муниципальных выборов в 2014 году вошёл в состав Брянского городского Совета народных депутатов пятого созыва, а затем был единогласно избран председателем горсовета и главой города.

26 сентября 2019 года мэра Брянска переизбрали. Город возглавила Марина Дбар.

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