Калуга, , 15:41 — REGNUM 3 октября в администрации Калужской области состоялось совместное пленарное заседание палат городских и сельских поселений регионального Совета (ассоциации) муниципальных образований. В мероприятии участвовали заместитель руководителя администрации губернатора Евгений Мальцев, министр внутренней политики и массовых коммуникаций области Олег Калугин, председатель Совета (ассоциации) муниципальных образований Надежда Бадеева и более 200 руководителей органов местного самоуправления.

DSC 4896 Пресс-служба правительства Калужской области

Как сообщили в пресс-службе правительства Калужской области, приветствуя участников форума, Евгений Мальцев отметил, что в области сегодня насчитывается 272 сельских и 26 городских поселений. «Главы поселений ближе всех находятся к людям, и должны лучше всех понимать их нужды, быстрее всех реагировать на возникающие проблемы. Вы, как никто, досконально знаете ситуацию у себя, знаете все беды, в то же время и преимущества, которые имеются в том или ином муниципалитете. Поэтому такие масштабные встречи не только полезны, но и необходимы», — сказал заместитель руководителя администрации губернатора.

В числе приоритетных направлений деятельности местной власти на пятилетнюю перспективу Евгений Мальцев назвал участие в реализации региональных составляющих национальных проектов, утвержденных майским указом президента РФ.

«На эти цели в 2019 году выделено 11 миллиардов 745 миллионов рублей, из них 54 процента — из федерального бюджета. Я прошу уделить этой задаче особое внимание, на своем уровне строго контролировать сроки и качество исполнения работ подрядными организациями, более тесно взаимодействовать с профильными ведомствами, чтобы выработать единые подходы в этой деятельности. Общими усилиями мы обязаны достичь установленных показателей и улучшить благосостояние граждан», — подчеркнул Евгений Мальцев. Он также нацелил глав городских и сельских поселений на работу по выполнению социальных обязательств, сохранению рабочих мест, привлечению инвестиций и поддержке малого бизнеса.

В рамках форума рассматривался ряд актуальных вопросов, касающихся различных направлений деятельности муниципальной власти. Речь шла об организации работ по благоустройству территорий муниципалитетов и утилизации биологических отходов. Обсуждались изменения в федеральном законодательстве в сфере противодействия коррупции, а также правила оформления документов на внесение границ населенных пунктов и территориальных зон. Среди других тем — оказание медицинской помощи жителям сельских поселений и участие муниципальных образований в акциях по посадке леса «Всероссийский день посадки леса» и «Живи лес!»

Мероприятие завершилось избранием председателей палат городских и сельских поселений.

Напомним, палаты Совета (ассоциации) муниципальных образований области были созданы в марте 2006 года. В соответствии с уставом совета заседания палат проходят не реже 1 раза в год. Членами палат является руководители органов местного самоуправления (представительных и исполнительно-распорядительных) соответствующего типа. Повестки дня заседаний палат формируются на основе предложений органов местного самоуправления, органов власти Калужской области и территориальных органов федеральных органов государственной власти.