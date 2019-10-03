Киев, , 16:40 — REGNUM Фатальной ошибкой президента Украины Владимира Зеленского будет его личное убеждение или же навязанное ему его окружением, что протесты против минских договоренностей «по формуле Штайнмайера» — это лишь проплаченные акции т.н. «порохоботов» или его политических оппонентов.

Такое мнение сегодня, 3 октября, выразил украинский политтехнолог Сергей Гайдай, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что накануне в центре Киева прошла акция под названием «Нет капитуляции». В мероприятии, которое началось на Майдане, а завершилось возле здания офиса президента Украины, приняли участие несколько тысяч человек. Они выражали несогласие с реализацией нынешними властями «формулы Штайнмайера» для урегулирования ситуации в Донбассе. Акция прошла без столкновений и пострадавших.

«В политике важно отличать ритуальные мероприятия узкой группы сумасшедших от массовых социальных запросов. Без такой социальной чувствительности путь к политическому краху будет очень быстрым», — комментирует ситуацию Гайдай.

Эксперт считает, что пока Зеленский идёт по «граблям Порошенко», продолжая осуществлять свои функции в форматах, которые в своё выстроил предыдущий президент Украины, это касается и минских соглашений с особым статусом Донбасса.

ИА REGNUM отмечает, что митингипротестапротив реализации «формулы Штайнмайера» проходят и в других городах Украины. Организаторы акций заявляют, что будут продолжать собирать людей на улицах и далее.