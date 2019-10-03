Москва, , 16:33 — REGNUM В Польше не прекращаются инциденты, связанные с осквернением советских воинских захоронений и памятников. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Советские воинские захоронения в городе Явор вандалы осквернили памятник на кладбище воинов Красной Армии, где похоронено 610 советских солдат и офицеров. Они пали в боях за освобождение Польши от гитлеровской оккупации в феврале 1945 года. Мне так и хочется задать вопрос польским официальным лицам: доигрались? Это уже третий акт вандализма, которому подвергся обелиск в текущем году. При этом в первых двух случаях виновные так и не были найдены польскими правоохранительными органами», — заявила Захарова.

«Такая безнаказанность вкупе с проводимым официальной Варшавой курсом на переписывание истории Второй мировой войны становится благодатной почвой для всё новых позорных инцидентов», — указала она.

МИД РФ потребовал найти и привлечь к ответственности виновных и принять меры для предотвращения актов вандализма.