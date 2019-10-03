Москва, 3 октября 2019, 16:27 — REGNUM Масштаб ложных сообщений о вредительской деятельности российского спецназа и агентов достиг в СМИ Норвегии своей наивысшей точки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.
«Мы шокированы той странной информационной активностью русофобской части, возможно, лобби внутри Норвегии и, возможно, вне Норвегии — но результаты очевидно мы увидели на страницах СМИ этого государства. Это были настоящие массированные антироссийские вбросы», — заявила Захарова.
Касались они мнимого присутствия российского спецназа и агентов в Норвегии.
«Это какой-то уже апофеоз беспринципности и отхода от принципиальной не только этики, но профессиональных норм журналистики. Были собраны в кучу все мыслимые и немыслимые как бы факты», — указала она.
«Мы можем констатировать что в Норвегии последнее время проводится систематическая работа по созданию образа врага в лице в России. Я хочу чтобы норвежские коллеги это отметили», — подчеркнула Захарова.
Она подчеркнула, что все вбросы российская сторона будет подробно комментировать.