Киев, , 16:23 — REGNUM Минские соглашения и «формула Штайнмайера» для урегулирования конфликта в Донбассе — это о том, что у Украины есть два варианта развития событий, заявил в своем комментарии сегодня, 3 октября, украинский журналист Вячеслав Чечило.

Эксперт отмечает, что есть путь «нормализации» — условный вариант Финляндии, которая после войны и потери территорий нашла в себе силы пойти на нормализацию отношений с СССР.

«В результате из отсталой аграрной страны на задворках Европы превратилась в мощное социальное государство», — напоминает он.

Второй вариант — продолжать политику Порошенко и втянуться на десятилетия в конфликт с совершенно неясными перспективами.

«Неясными с точки зрения политики. И однозначно катастрофическими с точки зрения экономики. Стать Ливаном Восточной Европы, жители которого вот уже 40 лет что-то гордо доказывают соседям и друг другу», — отмечает Чечило.

Журналист также отмечает, что Украина как государство выигрывает в любом случае при использовании «формулы Штайнмайера» и Минских соглашений по Донбассу, независимо от того, на какие уступки придется пойти.

«Экономически возврат Донбасса выгоден. «Кормить» его не нужно. Европейцы даже денег подкинут на восстановление, которые можно будет весело «освоить». Политически Украина получает обратно территории, которые сейчас потеряны на 100%. И тут не имеет значения, насколько полным будет контроль. В любом случае это лучше чем 0», — размышляет Чечило.

Он также считает, что в случае реализации плана возврата Донбасса население республик постепенно будет растворено в общеукраинской повестке и через 10 все эти «особые статусы» можно будет безболезненно отменить и «забыть о них навсегда».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня фракция «Европейская солидарность» Петра Порошенко потребовала от президента Владимира Зеленского созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны в связи ссогласованием «формулы Штайнмайера» — чтобы «обсудить последствия имплементации с профессионалами».