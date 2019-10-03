Москва, , 16:13 — REGNUM Переговорный процесс в Венесуэле между боливарианским правительством и конструктивной оппозицией набирает обороты. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Набирает обороты запущенный 16 сентября переговорный процесс вокруг круглого стола национального диалога между боливарианским правительством и конструктивной оппозицией. Радикальные оппоненты, к сожалению, не жалеют усилий, чтобы дискредитировать формат. Но надо отдать должное, именно он стал приносить конкретные результаты», — заявила Захарова.