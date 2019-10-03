Киев, , 16:03 — REGNUM Председатель политической партии «Родина» Алексей Журавлев заявил, что из украинских политиков у депутата Верховной рады, главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука наиболее понятный взгляд на то, что нужно делать дальше для урегулирования ситуации в Донбассе.

Об этом депутат Государственной думы РФ сказал в программе «Время покажет» на телеканале ОРТ.

Политик отметил, что Медведчук и его сторонники в Раде — единственные на сегодняшний день, кто настаивал на выполнении «формулы Штайнмайера».

«Он многократно об этом говорил, он делал все для этого, и, естественно, у него на сегодня наиболее известный и понятный взгляд на то, как дальше что-то делать», — отметил глава «Родины».

По словам Журавлева, если представители украинской власти обязались принять закон о том, как будут проходить выборы на Донбассе, то они «обязаны это делать».

ИА REGNUM напоминает, что ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что «формула Штайнмайера» — это, по сути, план выполнения отдельных пунктов Минских соглашений.

1 октября стало известно, что Украина подтвердила согласие на урегулирование ситуации в Донбассе по «формуле Штайнмайера». По словам президента Зеленского, формула должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса, который будет разрабатывать Верховная рада.