Тбилиси, , 16:08 — REGNUM 3 октября в заседании кабинета министров Грузии были утверждены антикоррупционная стратегия и план действий на 2019−2020 годы. В беседе с журналистами министр юстиции Тея Цулукиани обозначила основные направления антикоррупционной стратегии, указав на необходимость превентивных мер и борьбы с коррупцией как в публичном, так и в частном секторе, политике. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Согласно принятой стратегии, важными направлениями являются публичная информация, публичная служба, правоохранительные органы, таможенная и налоговая системы. Значительное внимание в антикоррупционной деятельности будет направлено на такие отрасли, как спорт, инфраструктурные проекты.

Также важным, по мнению Цулукиани, является противодействие коррупции в бизнесе и политических партиях.