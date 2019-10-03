Тбилиси, , 16:06 — REGNUM После того, как Россия осуществила аннексию Крыма и усилила свое присутствие на Черноморском пространстве, присутствие НАТО на Черном море критически важно, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании комиссии НАТО — Грузия, которое открылось 3 октября в Батуми.

По его словам, сотрудничество с НАТО для Грузии — это основание ее внешней политики и гарантия ее безопасности.

Тот факт, что делегация Североатлантического альянса уже пятый раз наносит визит в Грузию и проводит здесь заседание комиссии НАТО — Грузия, подтверждает поддержку, которую альянс оказывает Грузии.

«Нынешний визит Североатлантического совета символичен, потому что в сотрудничестве между НАТО и Грузией появилось новое пространство, касающееся безопасности Черного моря. Мы все понимаем, что безопасное Черное море — это и гарантия безопасности евроатлантического пространства. После аннексии Крыма усилилось присутствие России на пространстве Черного моря, и, конечно, присутствие НАТО на Черном море критически важно. В 2002 году Грузия обратилась к НАТО с просьбой о членстве, и после этого страна прошла через множество испытаний, несмотря на которые показала очень серьезный прогресс. Этот прогресс был подтвержден на Бухарестском саммите 2008 года, когда Грузия получила от стран-членов альянса твердое обещание, что Грузия станет членом НАТО», — заявил в своем обращении Гахария.

Он добавил, что в самой Грузии за членство в НАТО высказываются более 70 процентов населения, о чем, по словам премьера, свидетельствуют результаты многочисленных опросов общественного мнения.

Отметим, что эти опросы проводятся в Грузии по заказу американских организаций NDI и IRI, к деятельности которых представители нынешнего правительства Грузии относились достаточно критически.

Напомним также, что ранее бывший генсек НАТО Андерс фог Расмуссен в интервью Общественному телевидению Грузии недвусмысленно намекнул, что если Грузия и будет принята в альянс, то действие пятой статьи устава организации не будет распространяться на Абхазию и Южную Осетию. Подобное откровенное замечание возмутило большую часть общественности, которая продолжает надеяться на возвращение обоих «регионов» в состав Грузии.

Комиссия в формате НАТО — Грузия была создана вскоре после августовской войны и функционирует с сентября 2008 года.