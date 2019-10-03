Киев, 3 октября 2019, 16:11 — REGNUM Офис президента Украины рассматривает два варианта проведения выборов в Донбассе, сообщило 3 октября издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, этот вопрос вызвал противоречия в команде Зеленского. Глава офиса президента Украины Андрей Богдан выступил против весенних выборов. Его заместитель Сергей Трофимов вместе с представителями министерства развития общин и территорий прорабатывают оба варианта проведения выборов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель МИД Франции Агнес фон дер Мюлл заявил, что успехи в урегулировании конфликта в Донбассе создали условия для встречи в «нормандском формате». Как сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, эта встреча состоится в Париже.
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