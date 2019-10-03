Киев, , 16:11 — REGNUM Офис президента Украины рассматривает два варианта проведения выборов в Донбассе, сообщило 3 октября издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники.

«Сразу несколько источников в офисе и партии президента подтвердили нам информацию о двух главных сценариях, которые рассматриваются на Банковой (улица в Киеве, где расположен офис президента Украины — ИА REGNUM), — очередные выборы осенью или изменение конституции, и выборы на грани весны и лета», — сказано в сообщении.

По данным издания, этот вопрос вызвал противоречия в команде Зеленского. Глава офиса президента Украины Андрей Богдан выступил против весенних выборов. Его заместитель Сергей Трофимов вместе с представителями министерства развития общин и территорий прорабатывают оба варианта проведения выборов.

«Изменения в конституцию станут нужными лишь в том случае, если встреча в «нормандском формате» состоится и будет успешной», — отметили журналисты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель МИД Франции Агнес фон дер Мюлл заявил, что успехи в урегулировании конфликта в Донбассе создали условия для встречи в «нормандском формате». Как сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, эта встреча состоится в Париже.

Читайте также: Условия для встречи в «нормандском формате» созрели — МИД Франции

А также: Канцлер Германии назвала место встречи «нормандской четвёрки»