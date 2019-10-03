Москва, , 16:02 — REGNUM Деятельность американских сил не даёт возможности нормализовать обстановку в сирийском лагере Рукбан. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Большая часть доставленной в лагерь в рамках гуманитарного конвоя помощи вновь попала в руки той же самой террористической структуры. Подтверждаем, что коренной причиной ситуации в Рукбане заключается в американском присутствии и систематическом невыполнении Вашингтоном своих обязательств по международному гуманитарному праву», — заявила Захарова.

В свою очередь, в лагере Аль-Хауль вспыхнули массовые беспорядки с участием членов семей иностранных террористов-боевиков. Курдскими охранниками было применено огнестрельное оружие.

«Очевидно, что курдским охранникам становится всё сложнее контролировать лагерь. По сути он превратился в 70-тысячную террористическую колонию», — указала она.